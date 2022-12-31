Подразделения МЧС переведены на усиленный режим работы

Подразделения МЧС России переведены на усиленный режим работы в период новогодних праздников

В целях обеспечения готовности сил и средств МЧС России к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в праздничные и выходные дни с 30 декабря по 9 января органы управления и силы постоянной готовности регионального управления МЧС России переведены на усиленный режим работы.

Вопросы обеспечения безопасности во время новогодних праздников являются наиболее актуальными в деятельности МЧС России в этот период, когда возрастает число пожаров. Организовано информирование населения о правилах пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий, а также о том, как правильно использовать отопительные системы и электроприборы, пиротехническую продукцию. В настоящее время уточнены вопросы взаимодействия с другими службами и ведомствами, входящими в состав РСЧС, разработаны планы применения сил и средств для предупреждения и ликвидации возможных происшествий.

В условия низких температур может возникнуть угроза увеличения количества ЧС и происшествий, связанных с обрывом линий электропередач и их перегрузкой, гидроударами в системах теплоснабжения, пожарами в домах с печным отоплением, повреждением в системах домового газового оборудования.

«В подразделениях прошли смотры сил и средств Главного управления и территориальной подсистемы РСЧС. К оперативному реагированию в готовности находится более 9 тыс. человек и свыше 2 тыс. единиц техники. В первую неделю января ожидается низкая температура воздуха, гражданам следует воздержаться от дальних маршрутов и соблюдать требования пожарной безопасности», – прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).