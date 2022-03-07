Подполковник в отставке представлялся то ФСБ-шником, то советником Ил Дархана

Материалы следствия по спецоперации в Якутске начинают утекать в телеграм. Так, канал «Хроники Красной Якутии» опубликовал ответ тогдашнего руководителя администрации главы и правительства Якутии Афанасия ВЛАДИМИРОВА от 21 апреля 2021 года.

Афанасий Семенович, отвечая на неподписанное письмо от коллектива управления по недропользованию по РС (Я) от 13 апреля 2021 г. сообщает, что в штате советников главы Якутии гражданин Гришуков И.В. не числится.

Руководитель АГиП так же сообщил, что неподписанное обращение направлено им 19 апреля 2021 г. в прокуратуру республики.

Что это за анонимное обращение?

Авторы письма просят дать пояснение, почему сотрудник УФСБ Иван ГРИШУКОВ, курировавший ранее управление по недропользованию, а в данное время представляющийся советником главы республики, укрывает нарушения должностных лиц данного органа и лоббирует интересы коммерческих предприятий-недропользователей?

В тексте письма упоминаются ВОЙТЕНКО Светлана Михайловна, ФЕДОРОВА Надежда Григорьевна и СЫЗРАНЦЕВА Оксана Викторовна.

Авторы письма сообщают, что ранее сотрудница управления ОЛЕНИНА Татьяна Викторовна написала в УФСБ заявления о коррупционных действиях одной из сотрудниц. Однако уволена из управления была именно Оленина Т.В. Все это происходило в 2018-2019 годах.

Авторы письма вопрошают, почему сотрудник УФСБ сам подталкивает сотрудников федерального органа к коррупционным действиям и запутывает их в коррупционные связи?

«Гришуков И.В. часто афиширует свои возможности и связи в правоохранительных органах, преподносит все как будто он действует в интересах государства и ФСБ», — пишут авторы письма.

«Также непонятно позиция предыдущего и действующего начальника Управления по недропользованию по РС (Я), который не принимает никаких мер в отношении нарушителей служебного поведения госслужащих», — говорится в письме.

Памятуя, что заявительница Оленина была уволена с работы, а меры к нарушителям так и не были приняты, авторы письма решили не указывать свои имена и персональные данные. Жестом отчаяния можно считать данное письмо. Недаром его авторы адресовали его сразу в три инстанции, вдруг, да и сработает где. Письмо было направлено на три адреса: УФСБ Якутии, главе республики и начальнику управления по недропользованию по Республике Саха (Якутия).

Как видим, в Якутске идет спецоперация. Неподписанное обращение коллектива управления по недропользованию было направлено не зря.

Источник SakhaLife подтверждает, что данное письмо и ответ Владимирова А.С. действительно имеются в материалах спецоперации в Якутске.