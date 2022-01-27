Подпиши петицию против стай бездомных собак! Помоги людям!

Катрин НЕВЗОРОВА из Тамбова, ранее работавшая журналистом, обратилась в SakhaLife.

Я бывший журналист и ввиду последних событий не могу остаться равнодушной.

Я из г. Тамбова. У нас тоже зреет проблема бездомных стай. После новости о гибели Сарданы Афанасьевны и Маргариты из Забайкалья я создала петицию, в которой предложила необходимые, на мой взгляд, меры, и сообщество в её поддержку. Очень хочется привлечь внимание СМИ к этой проблеме. В моём регионе это маловероятно, т.к. у нас пока не было подобных инцидентов. Но, думаю, в Якутии это будет очень актуально.

Группа ВК https://vk.com/zooadekvat

Петиция https://chng.it/p8QjrbYP

Основные положения — ответственность для владельцев животных, ответственность для зоозащитников и гуманное усыпление бродячих стай.

Про зоозащитников — особенно. В моём регионе ВК прикрыл одно крупное зоозащитное сообщество за нарушение правил благотворительных сборов. Я давно за ним наблюдала — они действительно часто собирали деньги и часто не предоставляли ни чеков, ни счетов, ни справок. При просьбе показать чек или справку могли нагрубить и заблокировать.

Вот ссылка на сообщество https://vk.com/myagkie.lapki

К сожалению, массовое помешательство на «защите животных» (причём многие даже не вполне понимают, что такое «зоозащита) даёт пространство для финансовых махинаций под видом благотворительности.

Прошу вас помочь с распространением информации, только так и возможно достучаться до властей и добиться поправок в пользу человека в законе о защите животных.

Спасибо за внимание!

Примите закон против стай бездомных собак! Помогите прекратить нападения на людей!

Катерина N. создал(а) эту петицию

Каждый день стаи безнадзорных собак безнаказанно нападают на людей. В лучшем случае эти нападения заканчиваются травмами и рваными ранами, в худшем — гибелью жертвы. Маргарита Канорская (7 лет, Забайкальский край) и Сардана Слепцова (53 года, Якутия) — 2 погибшие жертвы только за последний месяц, их гибель активно освещалась прессой. А сколько тех, о ком не говорили по телевизору? Сколько тех, кому посчастливилось отделаться всего лишь многочисленными укусами и ранами?

Люди гибнут, к напавшим же собакам никаких мер, кроме отлова, стерилизации-чипизации (которые ещё не факт, что осуществляются) с последующим возвратом, не применяется. То есть органы власти сознательно выпускают «хвостатых убийц» на улицы населённых пунктов. Итог — человека нет, родственники в трауре, собаки же продолжают гулять как ни в чём ни бывало и ничего с этим поделать нельзя, т.к. уничтожать негуманно, а в приютах содержать дорого.

В социальных сетях и СМИ ситуация аховая. Зооволонтёры проявляют агрессию в адрес людей, недовольных отсутствием действий органов власти в отношении безнадзорных животных, обвиняя жертв в «провокации», «агрессии к животным», «нечего ходить по таким местам», а остальных в «жестокости», тыча людям тем, что «плохих людей больше, чем плохих собак». Вот именно, что в нашем обществе других проблем хватает, зачем добавлять лишнюю?

Почему в 21 веке человек должен бояться выйти на улицу? Почему в 21 веке в городах и посёлках существует такая угроза, как агрессивные собаки?! Почему жизнь бездомной собаки ценится выше жизни и здоровья человека? Какую пользу обществу и государству может принести бездомная агрессивная собака? В отличие от погибшей девочки Риты, которая должна была вырасти и трудиться на благо общества, но уже не вырастет, или погибшей кандидата наук Сарданы Афанасьевны, которая посвятила всю жизнь обучению новых специалистов, но уже никого ничему не научит…

Чаще всего жертвами нападений становятся дети, пожилые люди и женщины — бОльшая часть населения нашей страны. Проблема обретает всё более серьёзный оборот. Наш закон (ФЗ «Об ответственном обращении с животными») защищает животных от агрессии человека, но нет закона, защищающего человека от агрессии безнадзорных животных. Настало время его внести.

В первую очередь это меры, предупреждающие появление безнадзорных животных на улице по вине человека. Необходима система регистрации домашних животных и их владельцев, их контроль и наказание за неисполнение своих обязанностей по отношению к животным, в первую очередь, за избавление от них без подтверждающих документов (например, что животное было передано другому владельцу).

Введение ответственности для так называемых зоозащитников, вплоть до ответственности за агитацию в интернете и средствах массовой информации.

2.1. Необходима регистрация волонтёрских организаций и их членов, контроль их работы, контроль получения и распределения получаемых ими в виде пожертвований средств.

2.2. Особый контроль требуется за зоозащитниками, которые берут животных на так называемую передержку, т.к. недобросовестные зоозащитники допускают свободный выгул своих подопечных, что также представляет опасность для людей, и вновь выкидывают животных на улицу, когда не находят хозяев. Необходимость ответственности (как минимум административной) для таких зоозащитников очевидна.

2.3. Введение ответственности за агитацию в интернете и средствах массовой информации вроде призывов прикармливать безнадзорных собак на улицах. Таким образом и появляются агрессивные стаи собак, впоследствии нападающие на людей, и стерилизация тут ни при чём. Вообще проблема вседозволенности в интернете давно назрела и требует вмешательства.

Запрет на использование безнадзорных собак в качестве сторожей промышленных, строительных и иных подобных объектов. Именно в таких местах чаще всего собираются стаи.

Отлов и усыпление агрессивных стай собак. После первого же нападения на человека, независимо от тяжести травм, необходим отлов и усыпление. В идеале это должно касаться всех стай поголовьем более 3-4 собак, чтобы предотвратить возможные нападения. Никакая стерилизация и чипизация с дальнейшим возвратом собак в среду обитания не поможет. Во-первых, не факт, что это делается, зато даёт простор для «отмывания денег», во-вторых, банальный голод и стайный инстинкт никто не отменял, в-третьих, все эти процедуры и содержание агрессивных и никому не нужных собак дорогостоящи, усыпление обойдётся дешевле и позволит сэкономить бюджеты регионов и государства. Усыпление же — самый гуманный способ, нежели отстрел. Вторая вариация этого предложения — попытка пристроить собаку в добрые руки (с ответственным обращением) в течение определённого срока, в случае отсутствия желающих взять — усыпление.

К отлову можно привлечь гражданских лиц с соблюдением всех необходимых требований гуманности. Это позволит сэкономить на работе специальных служб по отлову. Тем более что желающие найдутся всегда, так как практически у каждого гражданина страны есть родственники или знакомые, пострадавшие от нападений безнадзорных животных.

Прошу не путать предложенные меры с живодёрством — они направлены не на причинение боли и издевательства над животными, а лишь на решение проблемы безнадзорных собак.

В моём регионе (Тамбовская обл.) эта проблема давно назрела, но в последнее время, к счастью, обходилось без громких инцидентов, однако люди периодически жалуются, что по улицам городов страшно ходить. Не хотелось бы дойти до ситуации как в Забайкальском крае или Якутии. Не хочется, чтобы рано или поздно жертвами безнадзорных собак стали наши пожилые родственники, инвалиды, дети друзей и знакомых, да и вообще кто-либо из жителей региона.

244 человека подписали. Следующая цель: 500

Подписать петицию можно, перейдя по ссылке.