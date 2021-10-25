25.10.2021
17:08
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Культура

Подписчики в восторге от новой работы маэстро Луканси 😍👏

Семен Луканси – известный художник, член союза художников России, стажер при Российской Академии художеств выложил в своей странице Инстаграм «Портрет Маши Ткачевской» х.м. 110х100 см. 2021 г.

Сентябрь. Бабье лето. Тёплый вечер в академической даче им. И.Е. Репина @akademichkarepina – подписал художник.  

Подписчики талантливого молодого человека комментируют: Браво! Красота! Вдохновение

Фото: Из соцсетей
Источник: https://www.instagram.com/p/CVbcmpcKzRr/?utm_medium=copy_link
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