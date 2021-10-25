25.10.2021
17:08
292
Культура
Подписчики в восторге от новой работы маэстро Луканси 😍👏
Семен Луканси – известный художник, член союза художников России, стажер при Российской Академии художеств выложил в своей странице Инстаграм «Портрет Маши Ткачевской» х.м. 110х100 см. 2021 г.
Сентябрь. Бабье лето. Тёплый вечер в академической даче им. И.Е. Репина @akademichkarepina – подписал художник.
Подписчики талантливого молодого человека комментируют: Браво! Красота! Вдохновение
Фото: Из соцсетей
#Подписчики в восторге от новой работы маэстро Луканси#Российская академия художеств#Семен Луканси#союз художников России#якутские художники
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