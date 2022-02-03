Подписчица довела до слез известную зоозащитницу 🙀

Известная зоозащитница Злата Сычева опубликовала пост в Инстаграме, где сообщила, что очень разочарована тем фактом, что даже среди ее подписчиков нашлись столь безответственные люди.

Дело в том, что Злата прошлым летом пристроила Федю к своей подписчице. Семья сначала взяла собаку на передержку, затем решила оставить насовсем.

Пару недель назад Злате позвонили и сообщили, что мол мы переезжаем из деревяшки в КПД и Федю с собой взять не сможем.

Когда зоозащитница приехала забрать собаку, то сказать что она была в шоке, ровно ничего не сказать…

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Ну неужели нельзя было сообщить о проблемах??? Сказать, что он не ест, ну или что кормить нечем. Собака в семье не может и не должна выглядеть так! Я не знаю по какой причине он так похудеть успел, и беседы беседовать выяснять я не буду, тяжело разочаровываться в людях. Теперь его нужно обследовать, откармливать, приводить в норму. Честно, пишу и плачу 😨 даже среди моих подписчиков оказывается есть люди безответственные настолько. Ну как же так! Федя нам не нужен мы переезжаем…

Подписчики Златы Сычевой тут же набросились на семью, зоозащитница опубликовала пост, где попросила комментаторов быть добрее: