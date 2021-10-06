Подписаны стратегически важные для газовой отрасли Якутии соглашения о сотрудничестве

Весьма плодотворно проходит работа якутской делегации в Х Юбилейном Петербургском международном газовом форуме-2021 (ПГМФ), который проходит в эти дни в «Экспофоруме».

Сегодня в рамках ПМГФ-2021 произошли два важных для газовой отрасли Якутии события.

Подписано соглашение между АО «Сахатранснефтегаз»», Air Liquide Global E&C Solutions и ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)». Оно закрепило договоренность о сотрудничестве при освоении Отраднинского газоконденсатного месторождения (ГКМ) в Ленске. В торжественной обстановке в документе поставили свои подписи Алексей Колодезников, генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз», и Евгений Чернов, генеральный директор Air Liquide Global E&C Solutions. Air Liquide Global E&C Solutions является признанным мировым лидером в проектировании, инжиниринге и строительстве передовых производственных установок и сопутствующих инфраструктур.

Согласно достигнутых договоренностей при помощи оборудования Air Liquide в природном газе, добываемом в Ленском районе, будет снижена концентрация азота. Это позволит улучшить качество природного газа Отраднинского месторождения до значений, приемлемых для поставки в магистральный газопровод «Сила Сибири». Общие перспективные запасы Отраднинского месторождения оцениваются до 100 млрд. кубометров газа. Освоение месторождения позволит увеличить мощность Алданского ГРС с учетом существенного роста объемов потребления природного газа промышленными предприятиями Алданского промышленного кластера. А также положительно повлияет на газификацию Ленского, Олекминского, Алданского и Нерюнгринского районов республики.

Вторым не менее значимым событием стало подписание соглашения о сотрудничестве по реализации проекта производства сжиженного природного газа (СПГ) в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия). Соглашение заключили между АО «Сахатранснефтегаз», Sirius Holding Group Limited, АО «Туймааданефтегаз» и ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)». В этом проекте АО «Сахатранснефтегаз» принимает участие в качестве поставщика природного газа.

Для справки: Х Юбилейный ПМГФ-2021 проходит в «Экспофоруме» с 5 по 8 октября. Форум проходит при поддержке Минэнерго и Минпромторга РФ, Ассоциации европейского бизнеса, Форума стран – экспортеров газа, Евразийской экономической комиссии. Деловая программа ПМГФ включает конференции, дискуссионные площадки и семинары, посвященные развитию отечественной и мировой газодобычи, транспортировке газового сырья и переработке. Его участники рассмотрят также состояние рынка газомоторного топлива в России, глобальный переход на сжиженный природный газ (СПГ) и строительство соответствующей инфраструктуры.