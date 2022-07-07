Подписаны соглашения о развитии адаптивного спорта с улусами

Главы улусов Якутии подписали соглашение о сотрудничестве с Республиканским центром адаптивной физической культуры и спорта о развитии адаптивного спорта.

«Вместе с 10 муниципальными районами республики подписали соглашение о сотрудничестве с ГБУ РС(Я) «Республиканский центр адаптивной физической культуры и спорта»», — сообщил в своем телеграм канале глава Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев.

Он отметил, что развитие адаптивного спорта в Чурапчинском улусе одно из приоритетных направлений, в районе создаются необходимые условия для всестороннего развития спортсменов и спортсмены показывают хорошие результаты. В этом году команда улуса стала победителем XIII Спартакиады Республики Саха (Якутия) по адаптивным видам спорта. В командном зачете заняла 1 место по волейболу сидя, легкой атлетике, настольным играм, по шашкам, легкой атлетике (ПОДА), настольным играм, легкой атлетике (глухие) — 2 место, по настольным играм (слабовидящие), голболу — 3 место.

Сборная команда Чурапчинского улуса участвует в VIII Спортивных играх народов Якутии. Команда состоит из 154 человек и будет выступать во всех видах спорта, кроме баскетбола и мини-футбола.