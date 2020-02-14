Подписано соглашение с городской Думой Южно-Сахалинска

Вчера делегация Якутской городской Думы во главе с Председателем Альбертом Семеновым с официальным визитом посетила столицу Сахалинской области.

Якутские депутаты ознакомились с работой коллег из Южно-Сахалинска, а также подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого является дальнейшее взаимодействие по совершенствованию системы местного самоуправления и установления деловых связей. Обмен опытом в деле улучшения жизни жителей городов будет взаимовыгоден.

«Конечно, нам всегда интересно, чем живут наши соседи по Дальневосточному федеральному округу, ведь зачастую нам приходится решать схожие проблемы и задачи во благо наших жителей. Безусловно, обмен опытом с нашими коллегами из Южно-Сахалинска интересен и полезен. Уверен, обмениваясь мнениями и интересными практиками, мы поспособствуем повышению эффективности работы местного самоуправления как в Якутске, так и в Южно-Сахалинске», – сказал Альберт Семенов.

Спикер Гордумы Южно-Сахалинска Сергей Дмитриев также высоко оценил значение таких встреч: