Подозреваемый в жестоком убийстве, возможно, сотрудник УФСИН Якутии

Житель Покровска, который был задержан по подозрению в убийстве жены, является сотрудником УФСИН по республике, сообщил телеканалу «Якутия 24» источник в правоохранительных органах.

По информации источника, мужчина является работником исправительной колонии №3 в Верхнем Бестяхе.

Напомним, 25-летнего жителя города Покровска подозревают в убийстве своей супруги – он нанес потерпевшей восемь ударов ножницами, от чего она скончалась на месте.

Мужчина был задержан и водворен в изолятор временного содержания.