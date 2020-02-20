20.02.2020
17:56
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Происшествия

Подозреваемый в жестоком убийстве, возможно, сотрудник УФСИН Якутии

Житель Покровска, который был задержан по подозрению в убийстве жены, является сотрудником УФСИН по республике, сообщил телеканалу «Якутия 24» источник в правоохранительных органах.

По информации источника, мужчина является работником исправительной колонии №3 в Верхнем Бестяхе.

Напомним, 25-летнего жителя города Покровска подозревают в убийстве своей супруги – он нанес потерпевшей восемь ударов ножницами, от чего она скончалась на месте.

Мужчина был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Фото: Следком Якутии
Источник: https://yk24.ru/index/proisshestviya/sotrudnika-ufsin-po-yakutii-zaderzhali-po-podozreniyu-v-ubijstve-zhenyi-v-pokrovske
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