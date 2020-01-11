Подозреваемый в избиении в ресторане «Крыша» добровольно явился в полицию

Следствием МУ МВД России «Якутское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» в отношении 39-летнего жителя Якутска. Как сообщает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу регионального МВД, подозреваемый добровольно явился в отдел полиции.

Напомним, что 11 января в ресторане «Крыша» между двумя посетителями произошел конфликт, в ходе которого 37-летнему мужчине были нанесены телесные повреждения. В настоящее время потерпевший госпитализирован, — сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее в социальных сетях и мессенджере WhatsАpp распространилось видео, на котором видно, как мужчина в серой водолазке обращается к другому посетителю, отвлекая последнего от общения с девушкой. Мужчины о чем-то говорят, после чего посетитель наносит несколько ударов по голове обратившегося, и тот теряет сознание.

В пресс-службе министерства здравоохранения республики сообщили, что пострадавший был доставлен в отделение реанимации. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.