Подозреваемого в краже задержала служебная собака Фараон

В Якутске служебная собака помогла задержать подозреваемого в краже.

Злоумышленник намеренно пытался запутать следы, но несмотря на это Фараон привел кинолога к одному из домов и обозначил подъезд, где в одной из квартир и находился подозреваемый — ранее судимый 35-летний мужчина

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратился мужчина и сообщил о краже. Неизвестный похитил из строительного балка дизельный генератор и шлифовальную машину. Общий материальный ущерб составил 45 000 рублей

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Потерпевший показал полицейскому-кинологу место, где хранились инструменты. Служебная овчарка по кличке Фараон, взяв след, выбежала во двор и направилась в сторону домов, расположенных на улице Билибина. Скрываясь, злоумышленник намеренно пытался запутать следы, но несмотря на это в ходе следовой работы Фараон привел кинолога к одному из домов и обозначил подъезд, где в одной из квартир и находился подозреваемый — ранее судимый 35-летний мужчина. Похищенное имущество изъято на месте.

«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).