03.03.2022
11:34
300
Экономика
Подорожают ли овощи «Саюри» из-за санкций?
Дефицит овощей из «Саюри» в Якутске объяснили небольшим сезонным спадом, сообщает Sakhaday.ru.
Горожане в соцсетях интересуются, куда пропали овощи из японской теплицы «Саюри». На фоне санкций и закрытия границ обеспечение местными овощами становится очень важным вопросом. В тепличном комплексе «Саюри» заверили, что продукция поставляется в определенные магазины Якутска: «Урожай собирается, просто есть незначительный сезонный спад. Из-за спада загрузка идет не во все магазины».
Также заверили, что резкой смены поставщиков овощей из-за политической ситуации не будет.
Подробнее:
https://sakhaday.ru/news/deficit-ovoshchey-iz-sayuri-v-yakutske-obyasnili-nebolshim-sezonnym-spadom?from=copy
Фото: Sakhaday.ru
Источник: Sakhaday.ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.03.2022
129
03.03.2022
125
03.03.2022
88
03.03.2022
224
03.03.2022
126
03.03.2022
618
03.03.2022
240
03.03.2022
297
03.03.2022
395
03.03.2022
167
03.03.2022
385
03.03.2022
176
03.03.2022
270
03.03.2022
317
03.03.2022
726
03.03.2022
1795
03.03.2022
160
03.03.2022
1118
03.03.2022
1564
03.03.2022
424
02.03.2022
561
02.03.2022
628
02.03.2022
1856
02.03.2022
320
02.03.2022
334
02.03.2022
407
02.03.2022
419
02.03.2022
551
02.03.2022
295
02.03.2022
428
02.03.2022
482
02.03.2022
559
02.03.2022
289
02.03.2022
365
02.03.2022
888
02.03.2022
232
02.03.2022
281
02.03.2022
4569
02.03.2022
634
02.03.2022
290
02.03.2022
339
02.03.2022
322
02.03.2022
286
02.03.2022
385
02.03.2022
283
02.03.2022
281
02.03.2022
484
02.03.2022
320
02.03.2022
308
ТОП НОВОСТИ
28.02.2022
8007
02.03.2022
4576
02.03.2022
4143
27.02.2022
3027
27.02.2022
2583
25.02.2022
2489