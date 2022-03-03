Подорожают ли овощи «Саюри» из-за санкций?

Дефицит овощей из «Саюри» в Якутске объяснили небольшим сезонным спадом, сообщает Sakhaday.ru.

Горожане в соцсетях интересуются, куда пропали овощи из японской теплицы «Саюри». На фоне санкций и закрытия границ обеспечение местными овощами становится очень важным вопросом. В тепличном комплексе «Саюри» заверили, что продукция поставляется в определенные магазины Якутска: «Урожай собирается, просто есть незначительный сезонный спад. Из-за спада загрузка идет не во все магазины».

Также заверили, что резкой смены поставщиков овощей из-за политической ситуации не будет.

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https://sakhaday.ru/news/deficit-ovoshchey-iz-sayuri-v-yakutske-obyasnili-nebolshim-sezonnym-spadom?from=copy