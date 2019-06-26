Подорожает ли бензин в Якутии?

С 1 июля истекает срок действия соглашения правительства РФ с вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) о сдерживании цен на АЗС. По мнению экспертов, федеральные власти смогут удерживать рост розничных цен на топливо в пределах инфляции до конца года. При этом в Якутии цены на заправках будут зависеть от конъюнктуры оптового рынка.

Напомним, в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил вице-премьеру Дмитрию КОЗАКУ разобраться с информацией о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Глава правительства отметил, что в сообщениях упоминаются заправки «Газпромнефти» и некоторые другие.

По заявлению главы Минэнерго Александра Новака, на АЗС вертикально интегрированных компаний стоимость литра бензина до конца года будет расти в пределах инфляции и такая же динамика будет наблюдаться в 2020 году. Но в ДФО на розничном рынке преобладают частные АЗС. По мнению доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олега ЧЕРЕДНИЧЕНКО, в регионах, где большая часть АЗС принадлежит не ВИНК, а небольшим компаниям, которые закупают объемы на бирже у небольших трейдеров, рост может быть и больше. Такой же позиции придерживается ФАС — по оценке службы розничные цены в дальневосточных регионах зависят от конъюнктуры цен оптового рынка, формируемых на биржевых торгах. И Якутия здесь не исключение. По данным Саха(Якутия)стата, в республике с июня 2018 года по май этого года средние потребительские цены на бензин АИ-92 повысились с 49,11 рублей до 54,86 рубля, марки АИ-95 – с 49,65 до 54,86 рубля, дизельное топливо — с 52,79 рублей до 59,83 рубля, газовое моторное топливо – с 21,06 рублей до 23,20 рубля, в среднем за год рост составил 8,5%.

У независимых трейдеров отпускная цена на АЗС прежде всего складывается из оптовой цены завода-изготовителя и последняя составляет 67% цены для конечного потребителя. В остальной части — это расходы по приему, хранению, отпуску нефтепродуктов на перевалочных нефтебазах и доставка. Также на цену влияет снабженческо-сбытовая, торговая надбавки и проценты за банковский кредит под закупку топлива.

В республике, крупнейшим поставщиком на рынке нефтепродуктов, который полностью обеспечивает ресурсом арктические и северные районы республики является АО «Саханефтегазсбыт». Ежегодно предприятие завозит 180 тысяч тонн нефтепродуктов по железной дороге и речным транспортом. В силу объективных причин (северный завоз) основной закуп приходится на период навигации (май-август), когда в стране биржевая цена на топливо достигает максимума. Так, на 9 января этого года оптовая цена АИ-92 на Ангарском заводе составляла 42,2 тысячи рублей за тонну, но уже с начала мая она начала повышаться, и на 25 июня она составила 50,4 тысячи рублей за тонну. Цена бензина этой же марки на Омском НПЗ в январе составляла в среднем 40 рублей за тонну, по данным на 25 июня она выросла до 49,5 рублей.

«Соглашение подписано с ВИНК, которые сами производят топливо и торгуют им, имеют собственные автозаправочные станции, а мы лишь оптовые покупатели. Например, в прошлом году дошло до того, что цена реализации на бирже стала дороже, чем производители торговали на своих АЗС», — сообщил ЯСИА заместитель генерального директора АО «Саханефтегазсбыт» по экономике и финансам Евгений ЛЕМЕШЕВ.

Как пояснили в компании, с 1 июля 2019 изменений цен на топливо в АО «Саханефтегазсбыт» не планируется, так как цены на топливо в компании утверждаются трижды в год с повышением на 1-2%. В начале года изменения связаны с ростом тарифов на электричество, водоотведение, поправками в налоговое законодательство, изменением законодательства по содержанию имущества и т.д. Второй раз цены меняются перед навигацией, в связи с получением договоров на поставку нефтепродуктов. В дальнейшем изменение цены происходит 1 октября или 1 ноября, и связано оно с получением счетов от перевозчиков за транспортировку, а также итоговых счетов за весь навигационный период. Торговая надбавка к цене закупки экономически обоснована и ежегодно утверждается региональным Госкомцен. Процент снабженческо-сбытовой надбавки устанавливается один раз в год, и за его обоснованностью следит ФАС.

По словам генерального директора «Сибойл» Сергея ЧЕРНЫХА, рост цен на нефтепродукты, зафиксированный в ДФО — результат изменения ситуации на оптовом рынке, рост цен на котором составил с начала января от 18 до 20%. В Якутии этот рост пока не ощутили, но рано или поздно это произойдет. При этом будет ли продлено соглашение с нефтяными компаниям большой роли не играет.