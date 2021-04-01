Подопечные ЯТЭК штурмуют высоты КВН

Вот уже несколько лет компания ЯТЭК поддерживает кысылсырскую команду КВН «Крайне северные». На последнем фестивале КВН «Голосящий КиВиН» в г.Сочи команда показала хорошие результаты и прошла в следующий этап.

Фестиваль «Голосящий КиВиН» проводится с 1996 года и отличается от обычного тем, что в нем играют только музыкальный конкурс. За историю этого фестиваля ее чемпионами становились самые известные российские команды КВН, ярчайшие представители которых впоследствии стали известными шоуменами и телеведущими.

В этом году в первом туре фестиваля выступили 337 команд, в том числе и команда из пос.Кысыл-Сыр «Крайне Северные». Команда наших земляков по итогам выступления получила повышенный рейтинг, и уже готовится к следующей игре, которая состоится в апреле.

«Ребята выложились на 100%, и мы очень ими гордимся. Хочется сказать большое спасибо руководству компании ЯТЭК, которое вот уже несколько лет поддерживает нас. Все начиналось с детской лиги КВН, а в этом году, благодаря поддержке ЯТЭК, ребята смогли доехать до Сочи, смогли хорошо подготовиться и уверенно заявить о себе на одном из самых рейтинговых мероприятий КВН», — прокомментировал результаты команды ее руководитель, Андрей Бережнов, по совместительству машинист технологических насосов ПАО «ЯТЭК».

Ранее команда КВН «Крайне Северные», благодаря спонсорской помощи ПАО «ЯТЭК», достигла чемпионства в детском КВН федерального и международного уровня. На счету команды участие в проектах «Детский КВН» на телеканале СТС и Международная Юниор лига КВН.



Состав команды:

1. Васильева Алена Егоровна – капитан

2. Лефтерова Юлия Евгеньевна

3. Савицкий Константин Григорьевич

4. Озерский Евгений Павлович