Подо Ржевом строят военно-патриотический лагерь имени якутского снайпера

Близ деревни Есемово Ржевского района Тверской области завершен первый этап строительства военно-патриотического лагеря имени Героя Советского союза, снайпера Федора Матвеевича Охлопкова, вошедшего в историю Великой Отечественной войны как легендарный «снайпер без промаха».

Подвиг Федора Охлопкова — это 429 уничтоженных фашистских противников от рядовых до офицеров. В боях подо Ржевом Федор Охлопков командовал отделением роты автоматчиков, потерял брата, а вместе с ним — множество земляков-якутян. После серии ранений в 1945 году Охлопков стал инструктором по стрельбе школы подготовки сержантского состава 15-й Московской СД.

Проект строительства военно-патриотического лагеря инициирован Правительством Республики Саха (Якутия) в лице Постоянного представительства региона при Президенте Российской Федерации совместно с администрацией Ржевского района Тверской области.

Строительство реализует благотворительный фонд «Добро», свой вклад в реализацию масштабной идеи внесла Якутская топливно-энергетическая компания. Благодаря финансовой поддержке ЯТЭК уже возведены Дом и штаб офицеров, тренировочный плац, контрольно-пропускной пункт, обустроено парковочное пространство и внутренние дороги.Близ деревни Есемово Ржевского района Тверской области завершен первый этап строительства военно-патриотического лагеря имени Героя Советского союза, снайпера Федора Матвеевича Охлопкова, вошедшего в историю Великой Отечественной войны как легендарный «снайпер без промаха».

Подвиг Федора Охлопкова — это 429 уничтоженных фашистских противников от рядовых до офицеров. В боях подо Ржевом Федор Охлопков командовал отделением роты автоматчиков, потерял брата, а вместе с ним — множество земляков-якутян. После серии ранений в 1945 году Охлопков стал инструктором по стрельбе школы подготовки сержантского состава 15-й Московской СД.

Проект строительства военно-патриотического лагеря инициирован Правительством Республики Саха (Якутия) в лице Постоянного представительства региона при Президенте Российской Федерации совместно с администрацией Ржевского района Тверской области.

Строительство реализует благотворительный фонд «Добро», свой вклад в реализацию масштабной идеи внесла Якутская топливно-энергетическая компания. Благодаря финансовой поддержке ЯТЭК уже возведены Дом и штаб офицеров, тренировочный плац, контрольно-пропускной пункт, обустроено парковочное пространство и внутренние дороги.

На 30 июня запланировано торжественное открытие Ржевского мемориала Советскому солдату. Мемориал и военно-патриотический лагерь призваны сохранить память о знаменитых сражениях 1942-1943 годов, в течение года и двух месяцев советские солдаты отражали натиск фашистов, разрушив планы врага по быстрому захвату Москвы. По мнению историков, сражения на Ржевско-Вяземском выступе стали началом будущих побед Советского Союза в борьбе за свободу.

Лагерь имени Федора Охлопкова может стать частью сети туристических маршрутов патриотической направленности, Всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы. Путешествия для школьников». В Тверской области и соседних Новгородской и Ленинградской областях активно ведутся поисковые работы в рамках движения «Вахта памяти». Военно-исторический лагерь имени Ф. М. Охлопкова станет местом постоянной дислокации поисковых отрядов и обучения поисковой работе молодёжи из Якутии, а также популяризирует военно-патриотический туризм и социально-ориентированный молодёжный досуг, передает пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве.