08.10.2022
20:27
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Происшествия

Подняты тела трех погибших при теракте на Крымском мосту — Следком

Следственный комитет России продолжает устанавливать обстоятельства происшествия на Крымском мосту. По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются.
В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ.

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Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба СК РФ

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