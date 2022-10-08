Подняты тела трех погибших при теракте на Крымском мосту — Следком

Следственный комитет России продолжает устанавливать обстоятельства происшествия на Крымском мосту. По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ.