09.06.2022
10:34
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Судебная хроника

Поднять и утилизировать!

Прокуратура Усть-Майского района провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды в акватории реки Алдан.

Установлено, что в акватории и на переменно затопляемой береговой полосе реки Алдан находятся 4 затонувших объекта водного транспорта в виде металлических останков судов, собственники которых не установлены.

Нахождение их в акватории реки наносит существенный вред окружающей среде в результате коррозии металлов. Выделяющиеся вещества негативно влияют на качество воды, растительный и животный мир.

Прокуратура района обратилась с иском в суд о возложении на Администрацию Ленского бассейна внутренних водных путей обязанности осуществить подъем и утилизацию затонувших судов.

Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина

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