Поднять и утилизировать!

Прокуратура Усть-Майского района провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды в акватории реки Алдан.

Установлено, что в акватории и на переменно затопляемой береговой полосе реки Алдан находятся 4 затонувших объекта водного транспорта в виде металлических останков судов, собственники которых не установлены.

Нахождение их в акватории реки наносит существенный вред окружающей среде в результате коррозии металлов. Выделяющиеся вещества негативно влияют на качество воды, растительный и животный мир.

Прокуратура района обратилась с иском в суд о возложении на Администрацию Ленского бассейна внутренних водных путей обязанности осуществить подъем и утилизацию затонувших судов.

Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.