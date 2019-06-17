Подлог в Якутске

В ходе оперативно-профилактических мероприятий участковыми уполномоченными отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» выявлен факт использования заведомо подложного документа.

Установлено, что 48-летний житель города предоставил заведомо подложную справку о доходах физических лиц в одном из офисов банка для получения кредита на покупку автомобиля. По словам мужчины, он обратился за помощью в оформлении справки о доходах по объявлению в социальной сети. Являясь безработным, мужчина попросил внести в справку недостоверные сведения о том, что он работает водителем автопогрузчика в одной из строительных компаний. Это было сделано для того, чтобы показать, что мужчина имеет стабильный источник дохода. За оказанную услугу он заплатил 7 000 рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа» завершено и направлено в суд.