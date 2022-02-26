Подледная рыбалка должна быть безопасной

Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) ежедневно проводят профилактические мероприятия по предупреждению происшествий на водных объектах. В настоящее время в группу риска входят любители зимней рыбалки. Причиной провалов под лед становится несоблюдение элементарных правил безопасного поведения на водоемах.

В ходе профилактических рейдов инспекторы постоянно напоминают рыбакам о мерах безопасности при выходе на лед, раздают памятки по правилам поведения. Однако не будет лишним напомнить основные правила безопасности, которые следует знать и обязательно соблюдать на зимней рыбалке.

• Перед рыбалкой обязательно оставьте информацию о своем маршруте и ориентировочном времени возвращения родственникам или знакомым.

• Храните сотовый телефон в герметичной упаковке. Перед выходом на лед всегда проверяйте остаток заряда батареи.

• Обязательно имейте при себе прочную веревку длиной 20-25 метров. Ее можно использовать для транспортировки саней-волокуш. Излишки веревки хранятся в санях в бандаже с быстро развязывающимся узлом. В случае необходимости, основная транспортировочная веревка саней может быть быстро увеличена до максимальной длины.

• Носите с собой средства спасения: два прочных заостренных металлических штыря с удобными ручками. Ручки соединены между собой шнуром длиной порядка полутора метров. В случае же, если рыболов провалился под лед, он при помощи этих приспособлений, с силой втыкая их в лед, может самостоятельно выбраться из полыньи.

• При ловле в палатке обязательно оставляйте вентиляцию для притока и оттока воздуха. Все источники открытого огня выделяют угарный газ, от которого гибнет огромное количество людей. Для обогрева палатки не пользуйтесь сухим горючим. При его горении выделяется огромное количество веществ, пагубно влияющих на самочувствие рыболова.

• Для ночной рыбалки используйте палатки со светоотражающими лентами, на льду вместе с вами могут находиться рыболовы, использующие для своего передвижения автотранспортные средства.

Помните, что соблюдение правил и элементарная осторожность могут помочь сохранить жизнь и здоровье. В случае, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщайте об этом по единому номеру вызова экстренных служб «112»!