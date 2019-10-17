Подключиться к спутниковому ТВ станет проще

3 июня Республика Саха (Якутия) перешла с аналогового на цифровое телевещание. Для отдельных категорий граждан, проживающих вне зоны сети цифрового телерадиовещания, в республиканском бюджете предусмотрена выплата компенсаций за приобретение, доставку и установку спутникового оборудования. 25 сентября правительством были внесены изменения в порядок оказания данной единовременной материальной помощи, согласно которым теперь не обязательно приобретать комплект оборудования за свой счет. Компенсация может быть сразу направлена на расчетный счет поставщика. Для получения материальной помощи на приобретение спутникового оборудования необходимо обратиться в местное управление социальной защиты населения и труда до 1 декабря 2019 года.

«Мы изменили механизм выплаты компенсации, теперь людям, имеющим право на материальную помощь, достаточно обратиться в управление соцзащиты, – рассказал заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Евгений Макаров. – Предусмотренные меры должны облегчить и ускорить процесс подключения к спутниковому телевидению людей, проживающих вне зоны сети цифрового телерадиовещания».

Напомним, единовременная адресная материальная помощь выплачивается малообеспеченным семьям, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами или детьми, особо нуждающимся в социальной поддержке, которые проживают вне зоны сети цифрового телевидения. Заключить договор на поставку и установку спутниковой антенны можно с любым оператором спутникового телевидения, а также можно обратиться в районные узлы связи ГУП «ТЦТР». Размер компенсации составляет от 9000 до 10500 рублей, в зависимости от места проживания семьи. Всего в государственном бюджете республики на данные цели предусмотрено свыше 34 миллионов рублей.