Подключиться к сетям холодного водоснабжения можно в офисах МФЦ «Мои документы»

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Экономика
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Якутск
Эксклюзив
Новые подробности к вопросу о «земельной мафии» Якутска
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Общество
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Общество
Сегодня день рождения руководителя, художника и фотографа
18.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, четверг 18 июля 2019
17.07.2019, 22:41
Якутия
В рамках подготовки регионов к Госсовету Кирилл Бычков поднял проблемы Якутии в минстрое РФ
17.07.2019, 22:07
Культура & Образование
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Статуэтка Эллэй от поклонников «Игры престолов» в Америке
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Льготная ипотека для молодых под 2% годовых
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Политика
Минпросвещения объявило конкурс по созданию курсов для родителей с детьми до трех лет
17.07.2019, 21:17
Экономика
В Якутии откроют регулярные автобусные межмуниципальные маршруты
17.07.2019, 20:41
Якутия
Жители Якутии получат бесплатные сертификаты для обучения цифровой экономике
17.07.2019, 20:37
Якутия
В Якутии в рамках программы «Газпром – детям» планируется строительство четырех спортивных объектов
17.07.2019, 19:23
Экономика
Анонс
Уже 28 июля! Летний, жаркий, праздничный корпоратив ко Дню торговли — в «Орто дойду»!
17.07.2019, 19:10
Экономика
В минтрансе Якутии обсудили нехватку придорожных кафе и шиномонтажек
17.07.2019, 18:44
Экономика
Электроснабжение, нарушенное непогодой, большей частью восстановлено
17.07.2019, 18:16
Якутск
18 июля объявлен днем траура в связи с гибелью людей на реке Лена 
17.07.2019, 18:00
Якутия
В Нюрбе началось строительство передвижного драматического театра
17.07.2019, 17:59
Общество
Нового хозяина ЯТЭКа назвали филантропом
17.07.2019, 17:50
Происшествия
В Якутии возбуждено дело в отношении «черного копателя»
17.07.2019, 17:44
Якутия
Открывается Якутская исследовательская школа
17.07.2019, 17:34
Экология
Якутские орнитологи снабдят GPS-трекерами более 80 гусей и лебедей
17.07.2019, 17:19
Происшествия
Из-за грозы и сильного ветра в Якутии произошли отключения электроэнергии
17.07.2019, 17:15
Спорт
Интервью
Дмитрий Андросов – «играющий» врач
17.07.2019, 16:58
Якутия
Начинается выдвижение кандидатур на соискание Государственной премии Якутии в области юриспруденции
17.07.2019, 16:45
Экономика
График плановых работ энергетиков на 18 июля
17.07.2019, 16:33
Спорт
Интервью
72-летний якутянин ездит верхом и стреляет из лука
17.07.2019, 16:28
Политика
Вице-спикер Ил Тумэна встретилась с нюрбинскими единороссами
17.07.2019, 16:22
Экономика
В Якутске временно будет приостановлена подача газа 
17.07.2019, 16:15
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В Якутске перекрыли улицу Кирова
17.07.2019, 16:06
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Синоптики обещают дождь
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Происшествия
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Подключиться к сетям холодного водоснабжения можно в офисах МФЦ «Мои документы»

Для удобства жителей Якутска реализована возможность подачи заявлений на технологическое подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал» во всех офисах Многофункционального центра «Мои Документы» (МФЦ «Мои Документы»).

Офисы МФЦ «Мои документы» расположены по адресам:

г. Якутск, ул. Лермонтова, 123

г. Якутск, ул. Жорницкого, 30/1

г. Якутск, ул. Винокурова, 21

г. Якутск, ул. Аммосова, 18

г. Якутск, ул. Автодорожная, 44

г. Якутск, мкр.203-й, корп. 10

 

Режим работы:

  • Понедельник, вторник, четверг, пятница с 09.00 до 19.00(без обеда)
  • среда – с 9.00 до 20.00 (без обеда)
  • суббота – с 9.00 до 13.00 часов
  • воскресенье – выходной день

 

тел.: 8 800 100-22-16

 

С перечнем документов и порядком подключения можно ознакомиться на официальном сайте АО «Водоканал»

Источник: Пресс-служба АО «Водоканал». http://vodokanal-ykt.ru/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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