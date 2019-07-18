Подключиться к сетям холодного водоснабжения можно в офисах МФЦ «Мои документы»

Для удобства жителей Якутска реализована возможность подачи заявлений на технологическое подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал» во всех офисах Многофункционального центра «Мои Документы» (МФЦ «Мои Документы»). Офисы МФЦ «Мои документы» расположены по адресам: г. Якутск, ул. Лермонтова, 123 г. Якутск, ул. Жорницкого, 30/1 г. Якутск, ул. Винокурова, 21 г. Якутск, ул. Аммосова, 18 г. Якутск, ул. Автодорожная, 44 г. Якутск, мкр.203-й, корп. 10 Режим работы: Понедельник, вторник, четверг, пятница с 09.00 до 19.00(без обеда)

среда – с 9.00 до 20.00 (без обеда)

суббота – с 9.00 до 13.00 часов

воскресенье – выходной день тел.: 8 800 100-22-16 С перечнем документов и порядком подключения можно ознакомиться на официальном сайте АО «Водоканал» Источник: Пресс-служба АО «Водоканал». http://vodokanal-ykt.ru/

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