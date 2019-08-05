Подготовка к зиме: По Якутску полностью отключат воду

О временном (плановом) ограничении холодного водоснабжения в г. Якутске

С 22:00 6 августа 2019 года до 6:00 7 августа 2019 года в связи с промывкой и дезинфекцией будет приостановлена подача холодной воды (Водоузел «Геолог», Водоузел «Борисовка-1»). Под отключение попадают: кварталы 101, 103, 75, 76, 77, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 95, 97, 100, ГРЭС-2, Борисовка-1, Борисовка-3, поселок Геологов, Вилюйский тракт 3-й км., жилой дом №43 по улице Каландаришвили, институт Мерзлотоведения.

С 22:00 7 августа 2019 года до 6:00 8 августа 2019 года в связи с заменой запорной арматуры на сетях канализации и водоснабжения будет произведена общегородская остановка подачи воды (в том числе горячей).