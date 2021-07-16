Подготовка к отопительному сезону в Якутске идет опережающими темпами

В целях обеспечения надежной и безаварийной работы в предстоящий отопительный сезон 2021-2022 года, ресурсоснабжающие предприятия города проводят ремонтные, подготовительные работы опережающими темпами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили городские коммунальные службы в совещании блока ЖКХ Окружной администрации города Якутска.

Всего на территории ГО «город Якутск» действует 17 теплоснабжающих организаций (79 котельных), общая протяженность тепловых сетей составляет 571,146 км. Сейчас в летний период проводятся ремонтные работы котельных, котлоагрегатов, тепловых сетей, в том числе ветхих сетей, центральных тепловых пунктов, водозаборов, насосных станций водопровода, очистных сооружений, водопроводных сетей, канализационных насосных станций, сетей, очистных сооружений канализации, электрических сетей.

По состоянию на 15 июля 2021 года АО «Теплоэнергия» отремонтировало

10 котельных, 99 котлоагрегатов. 5,33 км.тепловых сетей, 5,39 км.сетей водоснабжения, промыто 8 км. сетей ХВС, 0,67 — ГВС. Общий процент завершения работ составляет 24,26%.

Общая протяженность сетей, обслуживаемых предприятием составляет 229,27 км, 41 котельная. Количество обслуживаемых МКД – 1175 единиц, социально-значимых объектов– 212.

АО «Водоканал» отремонтировало 1 единицу водопроводных колодцев, 1 очистное сооружение, промыто 55,7 км. ХВС. Процент завершенных работ составляет 17,77%.

ГУП «ЖКХ РС(Я)» филиал «Коммункомплектация» завершил ремонт 1 котлоагрегата, 0,1 км. тепловых, 0,66 км. водопроводных сетей. Общий процент завершения работ – 32,4%. Предприятием обслуживается 32,179 км сетей, 6 котельных. Количество обслуживаемых МКД составляет 123 единицы, социально-значимых объектов – 4.

Якутская ТЭЦ ПАО «Якутскэнерго» отремонтировано 1 единица котлоагрегата, 1,574 км. тепловых, 3,811 км. водопроводных сетей. Промыто

193 км. сетей теплоснабжения, 41,78 км. — ХВС, 17,85 км. — ГВС. Общий процент завершения работ – 44,81%. Общая протяженность сетей – 240,18 км. ТЭЦ, 3 котельных. Количество обслуживаемых им МКД – 1307 единиц, социально-значимых объектов – 247.

АО «ДСК» отремонтировало 0,15 км. тепловых, 0,5 км. водопроводных сетей На сегодняшний день общий процент завершения работ составляет 20,18%.

Общая протяженность сетей – 15,11 км., 2 котельных. Количество обслуживаемых им МКД 19 единиц, социально-значимых объектов – 11.

Также заключены договоры на выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения, капитальному ремонту системы водоснабжения, также на выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения. Проводятся ремонтные работы по замене внутридомовой системы отопления. Сроки некоторых работ перенесены, в связи с недопуском собственниками в помещение (квартиры) в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Тем не менее план работ на подготовку к отопительному сезону за июль месяц выполнен на 71,6%.

Стоит отметить, что за прошлый отопительный сезон при достаточно сильных морозах удалось избежать крупных коммунальных аварий.

Кроме этого коммунальными службами, ресурсоснабжающими предприятиями проводятся работы по комплексной санитарной очистке, озеленению, регулярно проводятся субботники. Усилена работа по заявкам жителей столицы через ЕДДС.