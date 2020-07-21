Подготовка к отопительному сезону в Хангаласском ЖКХ на завершающем этапе

Плановые работы по подготовке к очередному отопительному периоду в Хангаласском районе находятся на завершающей стадии, сообщил директор производственного филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Дмитрий Николаев.

«Готовность объектов тепло- и водоснабжения филиала составляет свыше 80%. Подготовлены более 75 км тепловых и 10 км водопроводных сетей, полностью готовы к эксплуатации 37 из 46 котельных. К началу осенне-зимнего периода 2020-2021 годов все мероприятия, направленные на обеспечение качественного и надежного теплоснабжения потребителей района в период низких температур и максимальных нагрузок, будут выполнены в полном объеме», — отметил он.

При подготовке к зиме хангаласскими коммунальщиками в рамках капитального ремонта заменено и отремонтировано два котла, заменено десять единиц горелочного и насосного оборудования. Реконструированы сети холодного и горячего водоснабжения протяженностью 1,9 км в однотрубном исполнении, заменены тепловые сети протяженностью 1,3 км в двухтрубном исполнении, построены 100 метров новых сетей тепло- и водоснабжения.

По текущему ремонту заменена емкость для воды объемом 50 кубометров квартальной котельной Бестяха. В котельной села Хоточчу установлены циклоны, заменены дымососы и дымовая труба. В квартальной котельной Синска заменены две дымовые трубы и котел.

В рамках ремонтной кампании на стадии завершения строительство новой насосной станции от котельной «Школа» с. Улахан-Ан. Помимо этого, осуществляется замена котлоагрегатов в двух котельных села Кытыл-Дюра, горелочного и насосного оборудования в котельной Бестяха. Проводится внеплановый ремонт котлов в котельной «Квартальная» Покровска и замена водопроводных сетей от котельной «Военный городок» села Бестях.