Подготовка к отопительному сезону находится на контроле правительства Якутии

Об этом 25 июня отметил первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников на заседании Штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду.

По информации заместителя министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрия Шувалова, для надежного прохождения отопительного периода предстоит подготовить 1 165 котельных, 3 954,3 км тепловых сетей, 1 430,5 км водопроводных сетей, 762,5 км канализационных сетей, 29 544,1 км линий электропередач различного класса напряжения, 144 дизельных электростанций.

Плановый объем завоза топливно-энергетических ресурсов составляет 514 тыс. тонн. На сегодняшний день отгружено 106,9 тыс. тонн (20%).

По словам генерального директора ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталия Чикачева, подготовка к предстоящему отопительному сезону на предприятии началась еще в 2020 году. В период автозимников обеспечен завоз необходимого запаса производственно-технических материалов в северные и арктические районы. На сегодняшний день доставлено 80 % ПТН, остальные 20% для центральных и заречных улусов планируется доставить в навигацию.

По ремонтной программе предприятия готовность котельных составляет 33%, тепловых сетей — 22%, сетей водоснабжения и водоотведения — 25 и 19 % соответственно.

В рамках инвестиционной программы АО «Теплоэнергосервис» ведётся реконструкция котельной в посёлке Усть-Нера Оймяконского района и сетей теплоснабжения в селе Сайылык Усть-Янского района и посёлка Нижний Куранах Алданского района.

Всего по ремонтной программе предприятия планируется провести капитальный и средний ремонт 9 зданий сооружений и 19 котлов, перекладку 18,5 км сетей тепло- и водоснабжения. На данный момент ведётся гидропневматическая промывка и гидравлические испытания тепловых сетей и оборудования с исполнением 43 %.

По линии АО «Теплоэнергия» планируется отремонтировать 14 км тепловых сетей, 22,5 км сетей горячего водоснабжения, 8 км сетей холодного водоснабжения, 140 котло-агрегатов и провести ремонт в в зданиях 34 котельных. На сегодня исполнение по ремонту сетей теплоснабжения составляет 35%, сетей горячего водоснабжения — 10%, сетей холодного водоснабжения — 32 % и ремонт котлов — 51 %.

На заседании заслушаны доклады о ходе подготовки к отопительному сезону в Ленском, Олекминском, Усть-Майском районах и городе Якутск.

Так, в Ленском районе на подготовку к отопительному сезону планируется освоить более 85 млн рублей. Предприятия коммунального комплекса Ленского района проведут ремонт 26 котельных, более 7 км тепловых сетей, 5 км водопроводных сетей, 500 м канализационных сетей.

В Олекминском районе в текущем году поменялась ресурсоснабжающая организация, которая будет обслуживать четыре населенных пункта: Абага, Центральная Абага, Кэччи и Олекминское. Новая эксплуатирующая организация заключила договор на поставку 5 тыс тонн угля с Кангаласского угольного разреза.

В Усть-Майском районе ведётся строительство котельной мощностью 2,5 МВт в селе Белькачи. Завершение строительства ожидается до 31 августа. Осуществляется промывка системы теплоснабжения социальных учреждений и приведение в нормативное состояние тепловых пунктов. План завоза топливно-энергетических ресурсов составляет 49 тонн угля. Первый завоз угля осуществлён в посёлок Усть-Мая. Завершен ремонт тепловых сетей в селе Усть-Мая и Петропавловск, ведутся ремонтные работы в Эльдикане и Ежанске. К началу июля ожидается приезд подрядной организации для проведения капитального ремонта сетей в посёлке Солнечный.

По информации заместителя главы города Якутск Егора Кардашевского, промывка системы отопления в жилфонде проведена в 1261 доме, что составляет 50%. Также произведена по жилфонду ревизия запорной арматуры на 50%, системы отопления — 30 %. Ремонт системы отопления в жилфонде с частичной заменой запланирован в 209 многоквартирных домах. На данный момент проведен в 84 домах. Выполнена промывка системы отопления в 26 из 318 социально значимых учреждениях. В городе Якутск функционирует 17 теплоснабжающих организаций, общая протяжённость тепловых сетей составляет 571 км. Также в рамках капитального ремонта многоквартирных домов запланирован ремонт системы водоснабжения в 24 домах на сумму 39 млн рублей. Из них работы завершены в двух домах, на стадии завершения в трёх домах, работы ведутся в 12 домах.

С 1 июля Ленское управление Ростехнадзора проведёт внеплановую проверку ресурсоснабжающих предприятий. Также руководитель Управления госстройжилнадзора РС (Я) Павел Аргунов напомнил об административной ответственности управляющих компаний и грубым нарушением лицензионной деятельности при не проведении гидравлических испытаний и промывки систем отопления в домах. В свою очередь, Павел Аргунов призвал обращаться в адрес Управления госстройжилнадзора при возникновении подобных нарушений.

Дмитрий Садовников поручил муниципальным образованиям контролировать подготовку к отопительному сезону и обратил внимание на важность получения паспортов готовности.