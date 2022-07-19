Подготовка ГУП ЖКХ Якутии к отопительному сезону продолжается по графику

19 июля, генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев провел совещание в формате видео-конференц-связи с руководителями производственных филиалов.

На совещании обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов. Отмечено, что в районах республики филиалами предприятия продолжаются испытания тепловых сетей и ремонтные работы в котельных. Подготовка к отопительному сезону ведется в соответствии с графиками.

Виталий Чикачев обратил внимание участников на профессиональное и своевременное выполнение подготовительных мероприятий по ремонтной программе.

«В республике, тем более в арктических районах, межотопительный период короткий, поэтому необходимо по максимуму использовать каждый день, чтобы к запуску завершить все запланированные мероприятия на объектах тепло-, водоснабжения и инженерных сетях», — добавил он.

В ходе совещания директора и технические руководители производственных филиалов доложили об исполнении мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры и инженерного оборудования.