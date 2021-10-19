Подголов рассказал, как он дошел до жизни такой…

Председатель Русской общины Якутии, общественный деятель Александр ПОДГОЛОВ рассказал в своем фейсбуке, как он невольно стал моделью.

— В четверг, 14 октября, немного поработал моделью. Раньше уже имел такой опыт, когда надо было поддерживать театр мод при АСП «Подросток» «Грация». Не хватало молодых людей, и мы с Василием Колоссовским восполняли этот пробел😅.

В этот раз предоставил свою коллекцию национальных головных уборов для показа в рамках Торжественного открытия 42 творческого сезона Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского «Time ЭТНО — ЭТНО время». На показ отобрали половину — 43 головных убора. И когда шел к кабинету Русской Общины мимо кабинета методистов Дома дружбы Марина Павлова заметила, что неплохо бы на мне национальный костюм смотрелся. Ответил, что готов демонстрировать только русские национальные наряды, тут-то меня на словах и подловили… Сказано-сделано, так я открыл показ Анны Егоровны Анисимовой. Ну что я могу сказать? Костюм был сшит как на меня, плечи, ростовка. А тонкая ручная авторская работа с любовью к деталям и богатая отделка не могут оставить равнодушными ценителей прекрасного. Воистину, браво, мастерице!

Спасибо за впечатления, опыт и красоту, которой так не хватает в наши суровые зимние пандемийные будни.

А вы часто пробуете себя в новом и нестандартном? Делитесь последними практиками😉

Многочисленные френды завалили Александра Григорьевича комплиментами относительно его роста, стати, природных данных. Пользователи интернета советуют общественному деятелю не останавливаться на этом, и продолжать удивлять. А вам нравятся эти роскошные костюмы на председателе Русской общины Якутии?