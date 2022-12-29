Подголов предложил перед назначением третьего Дня Победы, восстановить первый

Председатель Русской общины Якутии, общественный деятель Александр ПОДГОЛОВ предлагает ВК:

— 26 декабря в 2014 году группа руководителей управ городских округов г. Якутска и ярчайших представителей ЖКХ и МЧС для участия в новогоднем конкурсе закончили сьемки веселого ролика с ироничным намеком и ссылкой на поэму Великого Русского Поэта М. Ю. Лермонтова «Бородино». Клип получился веселым, мобильным, энергичным, остроумным и патриотическим! Теперь мне понятно почему…

Я тогда не знал (стыдно), что 26 декабря 1812 года русские войска заняли пограничные города Белосток и Брест-Литовский, этим завершилось освобождение территории Российской империи от неприятеля. Отечественная война 1812 года была завершена. «Спаситель Отечества», генерал — фельдмаршал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, князь Смоленский в приказе по армии поздравил русскую армию с полным изгнанием врага из пределов государства Российского и призвал их «довершить поражение неприятеля на собственных его полях».

Официальную же точку поставил государь Александр I, когда 26 декабря 1812 года подписал манифест об окончании Отечественной войны, а также предписывалось ежегодно в день Рождества Христова отмечать и великий День Победы. Праздник Великого Дня Победы был отменен после революционных событий 1917 года.

Наверное пора перед назначением 3-го Дня Победы, восстановить ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ…