Подголов: К Украинской общине не приставайте!

Председатель Русской общины Якутии, общественный деятель Александр ПОДГОЛОВ в ходе заседания экспертной группы журналистов и блогеров при поддержке Общественной палаты республики попросил журналистов не обращаться за комментариями к председателю Украинского общественно-культурного землячества «Крыныця».

— Им сейчас тяжело очень… У многих из них родственники на Украине. Они не могут сейчас делать какие-то заявления. Даже стараются не фотографироваться с кем-то, чтоб против них не обернули. Я вчера разговаривал с Татьяной ДЯЧЕНКО. Она не политик, она вопросами культуры занимается. Она вообще учительница русского языка и литературы, — заявил председатель Русской общины Якутии.

Александр Григорьевич отметил, что с председателем Украинского землячества Якутии они общаются адекватно, дружески, не переходя на конфликты.