Подголов и Левочкин дали старт новой акции

Общественная палата Республики Саха (Якутия) провела дискуссионную площадку социального проекта «Читающая семья — читающая нация». В мероприятии, которое состоялось в стенах республиканского пресс-центра «Сахамедиа», приняли участие представители всех уголков республики, а также регионов Дальнего Востока.

Приветствовал участников председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по демографии, поддержке семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он отметил, что самым читающим в России является население Якутии, и данный факт можно только приветствовать. В период всеобщей компьютеризации и зависимости от сети Интернет стремление жителей Республики Саха (Якутия) к чтению, в первую очередь к семейному чтению, может служить лучшим примером для других регионов страны.

На проекте запущена акция «Послы детского чтения — детям!». Председатель общественной организации «Русская община Республики Саха (Якутия)» Александр ПОДГОЛОВ вручил книги семье ПРОЦЕНКО. Алексей Анатольевич и Альбина Михайловна Проценко из Якутска воспитывают восьмерых своих и приемных детей.

Многодетной семье Федоровых, которые живут в браке 12 лет и воспитывают двоих дочек и двоих сыновей, книги вручил первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав ЛЕВОЧКИН.

С приветственным словом выступили член Общественной палаты Еврейской автономной области Татьяна ФАЙН, член Общественной палаты Забайкальского края, директор Забайкальской краевой универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина Елена СИВЦОВА, председатель комиссии по культуре, образованию и молодежной политике Общественной палаты Магаданской области Ольга ЛИСИЧКИНА.

Член Комиссии по вопросам образования и культуры Общественной палаты Сахалинской области, руководитель АНО «Центр чтения» Наталья Петровская рассказала о том, какую деятельность они ведут в области по приобщению к чтению, примерах успешных практик общественных организаций, опыте социокультурного взаимодействия.

Александр Подголов сообщил о реализации проекта «Русский поэтический календарь» на грант Президента Российской Федерации. Владислав Левочкин — о деятельности библиотек по популяризации детского чтения.

Анжелика АНДРЕЕВА — о проекте «Читающая мама – читающая семья» и книге Анастасии Дарбасовой «Приключения розовой чайки».

Писатель из Ленска, член Союза журналистов РС(Я), Союза писателей России, автор 23 книг, победитель Международного конкурса сказок Литературного института имени А.М. Горького и сайта поддержки семейного чтения «Читаем вместе» Сергей МОСКВИТИН — о современных сказках для детей. Методист Центра детского чтения Национальной библиотеки РС(Я) Анна ТУВАРОВА поделилась методикой Центра по продвижению чтения в семье.

Об успешных практиках реализации проектов по формированию детского и семейного чтения рассказали представители улусов.