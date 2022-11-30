Подъем воды на Лене! Не удается навести переправу через реку

Подъем воды затрудняет наведение ледовой переправы через реку Лену. Об этом было заявлено на выездном совещании Минтранса республики с осмотром хода работ по устройству ледового автозимника «12-й км автодороги «Умнас» — Хатассы — 1154 км автодороги «Лена»», сообщает тгк Минтранс Якутии.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства настоятельно рекомендует водителям воздержаться от выездов по неокрепшему льду водоемов, не подвергать опасности свою жизнь и жизни пассажиров.

Пробивка автозимника по реке ведется с территорий города Якутска и Мегино-Кангаласского района подрядными организациями ООО «Мехдорстрой» и ООО «Мегино-Кангаласские автомобильные дороги».

По информации подрядчика ООО «МКАД», с резким подъемом уровня воды на правом берегу реки затруднено наведение временного проезда для тяжелой техники, которая необходима при обустройстве 6 километрового пути на острове Уес-Кумах. Сейчас принимаются меры по укладке дополнительных водопропускных труб и инертных материалов под насыпь.

В связи с этим, не исключается корректировка срока открытия автозимника для движения транспорта с общим весом до 3 тонн, который определен примерным графиком открытия сезонных автодорог 10 декабря.