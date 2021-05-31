Поддержка семей продолжается в Чурапчинском улусе

«В эти дни в Чурапчинском улусе продолжается работа по реализации II этапа проекта «Поддержка семейной экономики Чурапчинского улуса на 2020-2021 годы». Администрация Чурапчинского улуса для повышения доходности населения реализует специальную программу по нескольким направлениям. Для частных подворий уже привезены и розданы поросята, птица. Жители активно участвовали и отметили, что во время пандемии это было хорошее подспорье для семейных хозяйств. В прошлом году был хороший эффект — по девяти направлениям доходы семей повысились на 30 млн.рублей», — рассказал глава района Андрей НОГОВИЦИН.

В текущем году подпрограммы усовершенствованы с учетом опыта прошлого года. Имеются договоренности о централизованной льготной поставке зернофуража для устойчивой зимовки лошадей, предоставляется грант на занятие новыми отраслями сельскохозяйственного производства, проводятся мастер-классы по выращиванию рассады, дистанционные тематические викторины для огородников и многое другое. Все это позволяет оказать реальную помощь и поддержку семьям Чурапчинского улуса.