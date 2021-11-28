Сегодня в России отмечается День Матери. Праздник традиционно приходится на последнее воскресенье ноября, он был учрежден 30 января 1998 года по указу Бориса Ельцина.

Глава Якутии Айсен Николев поздравляя с праздником, выражает слова благодарности матерям «за подаренную жизнь, защиту, тепло, нежность, заботу, добрые слова и поддержку. Благодаря вашей вере, бескорыстной любви мы растём, развиваемся, ищем и находим свой путь, становимся лучше и достигаем новых высот».

«Поддержка материнства всегда была одним из приоритетов социальной политики республики. В Якутии действует комплекс мер, направленный на то, чтобы помочь матерям вырастить и воспитать достойное поколение якутян, — отмечает Ил Дархан, — улучшается качество здравоохранения и образования, строятся жилые дома, современные школы, детские сады, спортивные комплексы и стадионы, модернизируются библиотеки, благоустраиваются сёла и города, развивается система высшего и среднего профессионального образования. За последние годы значительно выросли объёмы поддержки семей с детьми, внедряются новые меры, направленные на сохранение и повышение рождаемости, совершенствуются механизмы оказания помощи. Сегодня мы видим, что это позволило улучшить демографическую ситуацию в республике, а значит, мы на верном пути!»