Поддержите своим голосом проекты якутских команд!

Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило народное голосование за лучший проект среди финалистов акселератора программы «100 городских лидеров-2020». Победитель получит возможность поехать на форум «Сильные идеи для нового времени» в Сочи и лично презентовать свой проект экспертам топ-уровня. Голосование проходит по ссылке: https://100gorodov.ru/leaders2020 до 5 ноября включительно. Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на платформе 100gorodov.ru и отметить один из двух проектов из Якутии — пространство коллективной работы на селе «Сайдыы» и творческий кластер «Квартал труда». Оба проекта стали финалистами акселератора.

«Эксперты высоко оценили и проекты, и работу команд, а теперь финальное слово за жителями Якутии. Их поддержка необходима – проекты получат возможность заявить о себе не только на городском и региональном уровнях, но и по всей стране. Также голосование поможет городским командам максимально вовлечь жителей республики в реализацию проектов», — отмечает руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

Пространство коллективной работы «Сайдыы» – это формат рабочего пространства для вовлечения местного населения в преобразование сел. Цель проекта — создание благоприятных условий для расширения практики взаимодействия представителей разных сфер деятельности. Новое пространство предоставит сельским жителям площадки для проведения мероприятий на бесплатной основе, локации для саморазвития, досуга и коммуникации. До конца 2022 года планируется открыть в селах 50 подобных пространств на базе существующих культурных центров или библиотек. Это позволит проводить ежегодно до 300 мероприятий, направленных на коллективную работу.

Еще одна якутская команда предлагает проект создания крупнейшего на Дальнем Востоке креативного кластера для развития и масштабирования креативных индустрий «Квартал труда». Его открытие запланировано на декабрь 2021 года. Предполагается, что общая стоимость реализации проекта составит 668 297 460 рублей, а к 2025 году выручка резидентов кластера будет порядка 1,7 млрд рублей. Кроме того, к 2025 году кластер обеспечит 1250 рабочих мест.

Поддержать проекты творческого кластера «Квартал труда» и пространства коллективной работы «Сайдыы» можно по ссылке

https://100gorodov.ru/leaders2020