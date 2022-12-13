Поддержите петицию: Требуем привлечь В.В.Бурматова по статье о жестоком обращении с животными!

Самый авторитетный российский телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ открыто выступил против депутата Госдумы Владимир Бурматов, разместив пост:

Поговорим по приютах для животных. Хорошо ли это?

Когда представляют себе приют, то создают образ частного приюта, где действительно может быть чисто, аккуратно и похоже на гостиницу для собак. Но таких практически нет, а может уже и совсем нет. Потому что дорого, а благотворители предпочитают тратить деньги на людей.

Поэтому приюты в основном государственные, а они похожи на концлагеря, когда много животных, мало места, не хватает еды, а еще и работают там садисты. Относиться к этому положительно невозможно, потому что сие — просто издевательство над животными, которые в таких скотских условиях гниют заживо.

Наверное, единственный человек в стране, которого это устраивает — депутат Госдумы Владимир Бурматов. Приюты для собак для него важнее даже, чем школы и детские сады. Именно приюты надо строить в первую очередь. То есть заботу о животных он видит в создании для них концлагерей.

Может он сошел с ума? Да вроде нет… Хотя кто знает. Если человек постоянно занят поддержкой садистов, то крышу сносит будь здоров. Но это ко врачам.

Мы же с вами знаем, что это способ заработка и для депутата, и для подконтрольных ему экологических НКО. По сути, они требуют из бюджета денег на то, чтобы собаки погибали без еды и в руках садистов.

Поэтому петицию о привлечении Бурматова к ответственности за садизм надо бы поддержать, показав парламентарию то, что люди милосердны и не оставят без внимание издевательство над животными. Появление таких петиций, особенно сейчас, говорит о том, что у нас здоровое общество.