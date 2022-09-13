Поддержим учителя из Якутии во Всероссийском конкурсе!

Гоголева Сардана Николаевна, учитель якутского языка и литературы, участвует во Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы». На днях завершился заочный этап конкурса — свои медиавизитки прислали 69 конкурсантов из разных регионов страны. Жюри оценивало их профессиональную деятельность, индивидуальную методику преподавания в контексте этнокультурных особенностей региона, образовательной организации, а также опыт работы с родителями учащихся. Очные туры стартовали на Ставрополье уже 11 сентября. Сардана Николаевна покажет свое мастерство на испытаниях «Методическая мастерская», «Урок», «Классный час» и «Мастер-класс».

А уже сейчас каждый может ознакомиться с медиавизиткой Сарданы Николаевны. Просим поддержать нашу землячку и проголосовать за Гоголеву Сардану Николаевну в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/wall-213970634_594

Поддержим учителя родного языка во Всероссийском конкурсе!