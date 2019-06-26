Поддержим Тимура!

Уважаемые нюрбинцы, гости и жители нашей республики!

Нашей землячке Григорьевой Евгении Александровне нужна помощь. Ее сыну поставлен диагноз ДЦП, ребенку Тимуру 3 годика, в июле он с мамой едет на реабилитацию в г.Якутск, куда приедут квалифицированные врачи.

Ребенок не может сидеть, стоять. Реабилитация состоит из иглорефлексотерапии, массажа, лфк, логомассажа и тп.

Стоимость реабилитации 200 000 рублей.

Курс составляет 50 процедурных дней. Мы все верим, что Тимур сможет ходить. Давайте поможем молодой маме, которая сидит по уходу за ребенком-инвалидом пройти реабилитацию маленькому человеку.

Хоть по 50 рублей.

Как сказал Бернард Шоу «Самый большой грех по отношению к ближнему не ненависть, а равнодушие — вот в чем существо бесчеловечности». Давайте все скинемся и поможем им пройти реабилитацию

Телефон мамы Тимура, привязанный к карте сбербанка 8 (914) 261-81-66.

Номер карты 4276761277899890