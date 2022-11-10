Поддержать местного производителя — дорогое удовольствие?

Сколько стоят мясо, рыба и овощи на Крестьянском рынке в Якутске.

С наступлением зимы, массового забоя скота, подледной рыбалки в Якутске появляется больше местной продукции. По каким ценам продают мясо, рыбу, ягоды и овощи на Крестьянском рынке в Якутске — читайте в обзоре ЯСИА.

Мясо

В первую очередь бросаются в глаза мясные полутуши, уложенные у прилавков на рынке. Начинается свежий забой, в связи с чем цены на продукцию немного повышены.

Килограмм говядины из Мегино-Кангаласского района можно приобрести от 650 до 900 рублей. А килограмм устьалданской говядины обойдется в 600–850 рублей.

Печень говяжья, кровяная колбаса и говяжий фарш местного производства стоят по 600 рублей, потроха – 400 рублей за килограмм.

«Недавно был массовый забой. Всё мясо свежее. Стоимость зависит от места поставки, средства доставки и от того, как закупают: частями, тушами или целиком. Если тушами, стоимость будет ниже», – рассказали продавцы.

Также на прилавках можно найти оленину из Анабарского улуса, за килограмм цена колеблется от 500 до 800 рублей. Фарш из оленины обойдется в 600 рублей за упаковку.

Свежую жеребятину можно приобрести за 600–800 рублей. За якутское деликатесное блюдо из потрохов харта придется отдать 1000 рублей.

Свинина из Мегино-Кангаласского улуса продается по цене от 450 рублей за килограмм.

Рыба

Продавцы поделились, что сейчас продается рыба осеннего улова.

«В скором времени ожидается новая поставка в зависимости от спроса. А вот подледного чира пока нет, будет только через 20–25 дней», – сказали на рынке.

Цены за килограмм рыбы на прилавках: сельдь – 250 рублей, скумбрия – 350 рублей, горбуша – 350 рублей, минтай – 250 рублей, ряпушка – от 300 рублей, щука – 220 рублей, налим – 160 рублей, пелядь – 400 рублей, сазан – 250 рублей, чир – от 500 рублей.

В продаже есть свежие караси — от 300 рублей за килограмм.

Продавцы поделились, как правильно выбрать минтай. Нужно обратить внимание на поверхность: она должна быть светлого цвета, без пятен, подсохших участков, которые указывают на неправильное хранение. Также не должно быть снега или большого количества льда. Если на рыбе есть толстые рубцы или желтые пятна, это указывает на то, что она несвежая.

Овощи и ягоды

В ноябре на Крестьянском рынке можно наблюдать повышение цен на овощи. Килограмм местного картофеля– 70 рублей, капусты – 70 рублей, огурцов – 225 рублей, свеклы – 100 рублей, моркови – 85 рублей.

На рынке можно приобрести местные ягоды. За килограмм устьалданской брусники просят 450 рублей, черной смородины – 500 рублей, красной смородины – 350 рублей. Голубика подорожала до 650 рублей за кило.

Есть также клюква за 450 рублей, рябина черная – 300 рублей, черника – 550 рублей. Фото: