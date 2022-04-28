Подделал документы, взял кредит и уехал из Якутии, но…

В Отделение МВД России по Оймяконскому району поступило сообщение от банковской организации о том, что один из клиентов не исполняет свои кредитные обязательства. При проверке выяснилось, что на этапе кредитования 28-летний житель п. Усть-Нера предоставил в банк поддельные документы: по факту мужчина нигде не работал, не имел постоянных источников дохода, тем не менее вместе с заявлением на кредит он предоставил справки с ложными сведениями и получил кредит на сумму свыше 100 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере кредитования». Однако на момент поступления информации об этом в полицию Оймяконского района, подозреваемый успел уехать в г. Санкт-Петербург.

Смена места жительства не избавила его как от выплаты долга. Сотрудниками уголовного розыска он был разыскан, все необходимые следственные действия проведены питерскими коллегами.