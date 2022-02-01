Подать жалобу по QR-кодам станет удобнее

ЦУР продолжает фиксировать жалобы жителей Якутии по использованию QR-кодов. С 1 февраля в сервис «Госуслуги. Решаем вместе» добавлены новые категории, которые конкретизируют проблему, по которой можно направить жалобу.

Теперь в жалобе можно указать конкретный объект. Добавлены категории: «Проблема в МФЦ», «Проблема на объекте торговли и услуг», «Проблема на спортивном объекте», «Проблема на работе», «Проблема с учреждением культуры», «Проблема в образовательной организации», «Проблема в сфере туризма».

«Мы получаем достаточно много жалоб, связанных с QR-кодами, с 1 января этого года было подано 998 жалоб. Они не конкретизированы по объектам. С сегодняшнего дня при поступлении обращений мы будем точно знать, при какой жизненной ситуации возникла та или иная проблема. Это повысит удобство при использовании сервиса и увеличит процент решения поступающих жалоб», — отметил руководитель ЦУР Якутии Василий Десяткин.

Сервис «Госуслуги. Решаем вместе» разработан для быстрой отправки обращений в органы власти и оперативного решения возникающих проблем. Приложение можно скачать в Google Play и AppStore.