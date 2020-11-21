Подарок всем горожанам от молодых предпринимателей

Директора ООО «Капитал Инвест» Ксения Марусенко и предприниматель Михаила Федорова по собственной инициативе передали в дар Окружной администрации 20 тысяч медицинских масок. По словам Ксении Марусенко, идея о бесплатной раздаче медицинских масок в период распространения коронавирусной инфекции возникла по двум причинам: первое, население города испытывает нехватку качественного медицинского товара, кроме того, поставщики зачастую непомерно завышают цену на одноразовые маски, что делает их недоступными. «Поэтому мы решили выступить спонсорами, для того, чтобы не допустить заражения людей в автобусах», — отметила Ксения Марусенко

И.о. главы Якутска Евгений Григорьев сообщил, что маски будут раздавать в городских и пригородных автобусах пассажирам, забывшим или потерявшим собственные защитные маски. «При наличии медицинских масок, кроме своих работников, мы обеспечивали бесплатно детей в пригородном маршруте. Конечно же, средств защиты на всех не хватает. Поэтому мы рады начинанию молодых предпринимателей и выражаем им большую благодарность», — сказал заместитель директора МУП «ЯПАК» Александр Протопопов.

Директор НО «Союз Авто» Андрей Косицкий присоединился к словам благодарности: «Мы давно хотели обеспечивать пассажиров масками, но нет возможности за свой счет приобретать средство защиты. Не скрою, заставить одеть маски пассажирам практически невозможно. Призыв об этом даже мог стать причиной инцидента во время движения автобусов. Бесплатная раздача масок в период пика заболеваемости — положительное и своевременное решение».

Евгений Григорьев поблагодарил за достойный почин и выразил надежду, что их начинание поддержат и другие предприниматели.

По данным Управления транспорта Якутска подавляющее большинство пассажиров соблюдают масочный режим в автобусах. Есть единичные случаи нахождения в общественном транспорте пассажиров без масок, с ними проводятся профилактические беседы.