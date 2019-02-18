Подарок студентам якутского техникума к чемпионату WorldSkills 

Сегодня в Якутском коммунально-строительном техникуме в торжественной обстановке открыта новая учебная мастерская.

На разрезании «ленточки» участвовали замминистра образования и науки РС (Я) Нюргуяна Сколова, гендиректор АРОО РСО «Союз строителей Якутии» Айхал Габышев, а также и.о. директора техникума Саргылана Семенова.

«Дорога ложка к обеду» — просторное помещение распахнуло двери как раз вовремя — 17 февраля в стенах Якутского коммунально-строительного техникума открылся Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WSR) по компетенции «Облицовка плиткой». Сегодня — второй день чемпионата. Конкурсанты — студенты КИТ СВФУ по специальности «Техники-строители», студенты ЯКСТ по специальности «Мастер отделочных строительных декоративных работ -18(9)» приступили к выполнению работ.

В новой мастерской для ребят созданы самые современные условия для оттачивания профессионального мастерства.

Генеральный директор Союза строителей Якутии Айхал Габышев:

«Ассоциация «Союз строителей Якутии» на сегодняшний день объединяет 700 строительных компаний, для которых наш дальневосточный регион является большой строительной площадкой. Безусловно, приоритетными для Союза работодателей являются вопросы подготовки и трудоустройства местных кадров, повышения квалификации специалистов и т.д. В этом плане мы работаем в тесном сотрудничестве с учебными заведениями республики. Совместно с министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) мы проводим открытый региональный чемпионат деловой программы «Молодые профессионалы» (« WorldSkills Russia»). Искренне рад за коллектив коммунально-строительного техникума. Ведь улучшение материально-технической базы, как правило, способствует качеству образования в целом».

Напомним, с 18 по 24 февраля в десяти муниципальных образованиях Якутии проходит VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Количество компетенций на региональном этапе всероссийского чемпионата в этом году увеличилось до 112.

Виктория СТАСЬ