04.04.2021
11:13
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Общество
Подарок от «Камелька» в День отца
Дорогие наши мужчины, отцы, папы, папочки!
«КАМЕЛЕК» сердечно поздравляет вас с республиканским праздником — Днем отца! Вы — наша защита и опора, наша сила и мудрость, наша радость и гордость! В этот прекрасный день — День отца хотим поздравить всех пап и выразить нашу благодарность!
Приходите сегодня, 3 апреля, выберите подарки отцам, сообщите продавцу промокод «ПОДАРОК ПАПЕ», и мы подарим вам чороон для отца! (Акция действует до 18:00 , от покупки 1 000 рублей).
Поздравляем вас, дорогие наши, и желаем вам всего самого доброго! Семья — наша главная ценность!
Адреса наших фирменных магазинов:
пр.Ленина 36,
ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж,
ул. Лермонтова, 62/4, ТЦ «Айсберг», 2 этаж,
Фото: на правах рекламы
Источник: ТПП "Камелек"
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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