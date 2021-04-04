Подарок от «Камелька» в День отца

Дорогие наши мужчины, отцы, папы, папочки!

«КАМЕЛЕК» сердечно поздравляет вас с республиканским праздником — Днем отца! Вы — наша защита и опора, наша сила и мудрость, наша радость и гордость! В этот прекрасный день — День отца хотим поздравить всех пап и выразить нашу благодарность!

Приходите сегодня, 3 апреля, выберите подарки отцам, сообщите продавцу промокод «ПОДАРОК ПАПЕ», и мы подарим вам чороон для отца! (Акция действует до 18:00 , от покупки 1 000 рублей).



Поздравляем вас, дорогие наши, и желаем вам всего самого доброго! Семья — наша главная ценность!

Адреса наших фирменных магазинов:

пр.Ленина 36,

ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 этаж,

ул. Лермонтова, 62/4, ТЦ «Айсберг», 2 этаж,