25.11.2022
20:09
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Общество

Подарок многодетной семье сделали сотрудники ГУП ЖКХ РС(Я)

Сегодня, 25 ноября, в рамках корпоративной акции «100 добрых дел» и в преддверии Дня матери в России коллектив исполнительной дирекции ГУП «ЖКХ РС (Я)» оказал помощь многодетной семье Семеновых из Якутска.

По призыву благотворительного фонда «Кладезь Якутии» работники собрали средства для приобретения теплых вещей и обуви на зиму для детей. Христина Александровна одна воспитывает троих несовершеннолетних детей, дочери недавно сделали дорогостоящую операцию на сердце. Многодетная мама отлично справляется и не падает духом, она выразила благодарность коллективу коммунального предприятия за поддержку.

«Благодаря неравнодушию наших сотрудников собрали нужную сумму и приобрели теплую одежду для Семеновых. Они очень обрадовались неожиданному подарку. Дети хорошо учатся и всегда помогают маме. От коллектива добавлю, что мы рады помочь такой хорошей семье. Поздравляем всех мамочек с наступающим праздником!», — сказала председатель профсоюза исполнительной дирекции ГУП «ЖКХ РС (Я)» Екатерина Гейс.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»

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