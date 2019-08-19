Подарок другу… на фестивале «Берег Дружбы»

Под таким названием третий год подряд на Республиканском фестивале «Берег Дружбы» проходит процедура одаривания подарками своих друзей. Идея, зародившаяся спонтанно на фестивале, нашла отклик в сердцах участников и уже стала традицией. На тринадцатом фестивале подарков было, пожалуй, больше всех предыдущих. И это закономерность. Ведь количество желающих участвовать в конкурсной программе перевалило за 100. На нынешнем фестивале было заявлено 120 участников. И соответственно каждый здесь находит все новых и новых друзей, которым хочется сделать приятный сюрприз.

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» активно принимает участие в данной традиции и уже второй год подряд дарит «береговчанам» небольшие, но полезные подарки – ручки и блокноты в фирменном пакете. Такой набор прекрасно вписывается в атмосферу поэтов и авторов.

«Наконец то мы начали ощущать плоды своего труда. В этом году фестиваль перерос в настоящий конкурс. И это главное. Причем качество тринадцатого на порядок выше предыдущих фестивалей», — отметил член жюри — Александр Щербина (город Москва). Александр третий год работает на поэтической площадке, где поэты делятся своим сокровенным. Его разумная критика в сочетании с большой работой над каждым стихотворением вместе с конкурсантами, приносит свои видимые результаты. Число поэтов и авторов увеличилось в разы. Но главное выросло качество произведений.

Руководство ООО «Ассоциации строителей АЯМ» пришло на помощь и в завозе дров. Традиционно дрова для большого фестивального костра доставляет предприятие ООО «АЛПК», но уже второй год подряд «Ассоциация строителей АЯМ» усиливает данную позицию. Ведь фестивальный костер горит все 3 дня, собирая вокруг себя друзей по духу.