19.08.2019
23:40
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Общество

Подарок другу… на фестивале «Берег Дружбы»

Под таким названием третий год подряд на Республиканском фестивале «Берег Дружбы» проходит процедура одаривания подарками своих друзей. Идея, зародившаяся спонтанно на фестивале, нашла отклик в сердцах участников и уже стала традицией. На тринадцатом  фестивале подарков было, пожалуй, больше всех предыдущих. И это закономерность. Ведь количество желающих участвовать в конкурсной программе перевалило за 100. На нынешнем фестивале было заявлено 120 участников. И соответственно каждый здесь находит все новых и новых друзей, которым хочется сделать приятный сюрприз.

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» активно принимает участие в данной традиции и уже второй год подряд дарит «береговчанам»  небольшие, но полезные подарки – ручки и блокноты в фирменном пакете. Такой набор прекрасно вписывается в атмосферу  поэтов и авторов. 

«Наконец то мы начали ощущать плоды своего труда. В этом году фестиваль перерос в настоящий конкурс. И это главное. Причем качество тринадцатого на порядок выше предыдущих фестивалей»,  — отметил  член жюри — Александр Щербина (город Москва). Александр третий год работает на поэтической площадке, где поэты делятся своим сокровенным. Его  разумная критика в сочетании с большой работой  над каждым стихотворением вместе с конкурсантами, приносит свои видимые результаты. Число поэтов и авторов увеличилось в разы.  Но главное выросло качество произведений.

Руководство ООО «Ассоциации строителей АЯМ» пришло на помощь и в  завозе дров. Традиционно дрова для большого фестивального костра доставляет предприятие ООО «АЛПК», но уже второй год  подряд «Ассоциация строителей АЯМ» усиливает данную позицию. Ведь фестивальный костер горит все 3 дня, собирая вокруг себя друзей по духу.  

Источник: Пресс- служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ».
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