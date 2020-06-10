Подарок для искушенной театральной публики Якутии

Этот театральный сезон стал особенным в жизни не только нашего театра, республики, России, но и всего мира. Но несмотря на это, жизнь не остановилась, появились новые формы деятельности во всех областях и, конечно, культуры и искусства.

С 10 по 17 июня на сайте Якутского ТЮЗа http://sakhatuz.ru/ пройдут обменные онлайн-показы. Любители театрального искусства, впервые в истории, смогут познакомиться с творчеством одного из лучших российских ТЮЗов – Чувашского государственного театра юного зрителя им. Михаила Сеспеля. Обменный показ посвящен 100-летию Чувашской республики.

Мы познакомились с коллективом театра в 2017 году, участвуя в театральном фестивале «Сказочная палитра» в городе Чебоксары — это очень интересный театр со своими традициями и творческими победами.

Для онлайн показа наши друзья предложили весьма креативный пластический спектакль «Шинель» по Николаю Васильевичу Гоголю в постановке и сценографии лауреата Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Владимира Беляйкина (г. Москва).

Чувашский зритель познакомится со спектаклем нашего театра на сайте Чувашского ТЮЗа http://сеспель.рф/ «Покуда жива любовь…» по мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Режиссер Александр Титигиров и сценограф Прасковья Павлова поставили спектакль современным языком, где властвует пластика и особый мир якутской энергетики, помноженный на необычные декорации и удивительные костюмы. Основные герои перекликаются с персонажами якутского эпоса, и удивительный язык Шекспира становится созвучным с многоголосием якутского эпоса.

Не пропустите удивительные мгновения театральной эстетики и актерского мастерства братских республик. Вы получите истинное удовольствие от прикосновения к творчеству больших мастеров и талантливых артистов.

Надеемся, что спектакли понравятся искушенной театральной публике и подарят минуты откровения и наслаждения.