Подарки Штырова историческому парку «Россия – Моя история»

Историческому парку «Россия – Моя история» от Государственного советника Республики Саха (Якутия) Вячеслава Штырова переданы книги по исторической тематике. Среди них – иллюстрированная история Российской империи «От Руси до России» Льва Гумилева, «История России в картах, портретах и фотографиях», полный курс Истории России Е.Ю. Спицына, книги самого Вячеслава Анатольевича и многие другие.



Ранее Вячеслав Штыров уже посещал парк «Россия — Моя история» и остался впечатлен увиденным. Он отметил, что музей современный, интерактивный и познавательный. Причем в отличие от других подобных музеев, по его мнению, здесь все выстроено в логические цепочки.



Вячеслав Анатольевич считает, что у якутян к истории традиционно большой интерес, многие люди прекрасно знают историю России, и нашей республики. Но все равно есть много деталей, тонкостей, отмечает он, которые позволяют с одной стороны лучше понять исторические события, а с другой – пробуждают еще больший интерес к ним. «Мне кажется, если здесь походить, можно сдавать запросто любой экзамен, в том числе и кандидатский минимум. Поэтому это замечательный музей и очень хорошо, что он у нас появился в Якутии и, я думаю, он сыграет большую роль в том, чтобы молодежь больше интересовалась историей» — убежден Вячеслав Штыров.



По его мнению, тот, кто хорошо знает историю, хорошо понимает причинно-следственные связи и то, почему происходили те или иные события. «Следовательно, такой человек, во-первых, может учитывать этот опыт и не повторять совершенных ошибок, а во-вторых, может предсказать, в каком направлении будут развиваться события. Поэтому это чрезвычайно важно».



В будущем, в Историческом парке «Россия – Моя история» планируются еще множество мероприятий с участием Государственного советника РС (Я). В частности, лекции со студентами, встречи с членами Русского географического общества и другое.