Подарки многодетной семье от Минздрава Якутии

В преддверии нового года коллектив Минздрава Якутии принял участие в акции по адресной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проводимой Координационным советом молодых госслужащих республики. Сотрудники ведомства собрали средства, закупили и доставили подарки одной из многодетных семей города Якутска. Члены совета молодых специалистов посетили многодетную семью Тимофеевых, где мама воспитывает четверых детей. Детям подарили зимнюю одежду мягкие игрушки, косметические наборы и сладости.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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