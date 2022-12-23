23.12.2022
22:16
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Якутия

Подарки многодетной семье от Минздрава Якутии

В преддверии нового года коллектив Минздрава Якутии принял участие в акции по адресной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проводимой Координационным советом молодых госслужащих республики.

Сотрудники ведомства собрали средства, закупили и доставили подарки одной из многодетных семей города Якутска. Члены совета молодых специалистов посетили многодетную семью Тимофеевых, где мама воспитывает четверых детей. Детям подарили зимнюю одежду  мягкие игрушки, косметические наборы и сладости.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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