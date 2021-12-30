Подарки для пациентов детской инфекционной больницы

Подарков много не бывает, особенно под Новый год!

В канун Нового года маленьких пациентов Детской инфекционной клинической больницы города приехал поздравить с наступающим Новым годом народный депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Сахамин Афанасьев.

Сладкие подарки от Сахамина Милановича с пожеланиями скорейшего выздоровления получат в последние дни уходящего года поступившие в больницу дети.

Замечательно, что в эти морозные дни взрослые делятся теплом своего сердца, чтобы заболевшие дети в праздники не грустили и не скучали по дому.

— От имени нашего коллектива мы сердечно благодарим народных депутатов Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), поздравивших наших детишек накануне новогодних праздников и желаем им в наступающем году всего самого доброго, — сказал главный врач стационара Владимир Богдашин.