Подарки детям от сотрудников УФСИН

Новогодние подарки вручили сотрудники уголовно-исполнительной инспекции и исправительной колонии № 6 воспитанникам социальных учреждений

Офицеры Вилюйского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции совместно с представителями других правоохранительных структур поздравили ребят в Вилюйском Центре помощи им. С.М. Аржакова с Новым Годом и вручили им подарки, подготовленные в соответствии с их пожеланиями: теннисный стол, художественную литературу и, конечно, сладости. Также новогодний сюрприз получили ребятишки из Хангаласского центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Сотрудники Вилюйского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции совместно с представителями других правоохранительных структур в праздничные дни посетили детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Вилюйском Центре помощи им. С.М. Аржакова.

Гости поздравили ребят с Новым Годом, пожелали им крепкого здоровья и успехов в учебе. Они привезли воспитанникам праздничное настроение и подарки, о которых дети мечтали: теннисный стол, художественную литературу и, конечно, сладости.

Также новогодний сюрприз получили ребятишки из Хангаласского центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Сотрудники исправительной колонии № 6 привезли им в подарок нарисованную одним из осужденных картину. На ней изображен добрый старец Дед мороз, который принес для спящей малышки долгожданный подарок.

Отметим, что исполнять желания и доставлять радость воспитанникам социальных учреждений, оставшимся в праздничные дни, без родительской заботы и внимания, для офицеров УФСИН стало ежегодной традицией.